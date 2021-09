Polizei : Zeugen nach Einbruch in Halstenbek gesucht

Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Halstenbeker Reihenhaus. Gestohlen haben sie offenbar nichts.

Avatar_shz von Janina Schmidt

20. September 2021, 15:40 Uhr

Halstenbek/Rellingen | Was die Unbekannten wollten, die am Sonnabend, 18. September, gewaltsam in ein Reihenhaus in der Straße Witt-Lönn in Halstenbek eingedrungen waren, ist unklar – denn gestohlen wurde nichts.

Bleibt allerdings der Einbruch an sich, der den Bewohnern des betroffenen Hauses zu schaffen macht. Zwischen 15.15 und 22.15 Uhr haben der oder die Täter sich mutmaßlich in dem Haus aufgehalten.

Zeugen gesucht

Beamte der Polizeistation Bönningstedt nahmen eine Strafanzeige auf und übergaben den Fall nun an die Kriminalpolizei in Pinneberg. Diese hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in der Umgebung des Tatorts. Zeugen sind gebeten, sich unter der Telefonnummer (04101) 2020 bei der Polizei zu melden.