40.000-Euro-Schaden : SUV in Ellerbek ausgebrannt: Polizei sucht nach Zeugen

Das Auto stand bei Eintreffen der Einsatzkräfte in Ellerbek komplett in Flammen. Die Brandursache wird noch ermittelt.

Avatar_shz von Johanna Ulrich

26. Oktober 2021, 15:57 Uhr

Ellerbek | In der Küstriner Straße in Ellerbek (Kreis Pinneberg) ist am frühen Sonntagmorgen (24. Oktober) ein Auto komplett ausgebrannt. Das teilt die Polizei jetzt mit. Die Beamten suchen nach Zeugen zum Vorfall.

Brandursache wird gesucht

Der brennende SUV ist der Polizei in der Nacht zum Sonntag um 1.48 Uhr gemeldet worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte das Auto in voller Ausdehnung, so die Polizei weiter.

Etwa 40.000 Euro Schaden

Die Freiwillige Feuerwehr Ellerbek hat den Brand gelöscht, anschließend wurde der Seat Cupra Ateca abgeschleppt. Der Wagen ist völlig zerstört, die Brandursache ist derzeit noch unklar. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 40.000 Euro.

Hinweise zur Brandentstehung nimmt die Polizei Pinneberg unter Telefon (04101) 2020 entgegen.