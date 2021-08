Platzmangel : Ausschuss spricht für Neubau des Pinneberger Frauenhauses aus

Die Mitglieder des Ausschuss für Soziales, Kinder und Senioren haben sich für den Neubau des Frauenhauses ausgesprochen. Die finale Entscheidung trifft die Ratsversammlung.

Pinneberg | „Das Frauenhaus Pinneberg ist in die Jahre gekommen.“ So lautet der erste Satz einer Broschüre, die der Verein Frauenhaus Pinneberg an alle Politiker der Stadt verteilt hat. Das Frauenhaus, einstmals lediglich als Notunterkunft für Krisensituationen gedacht, kann den aktuellen Anforderungen nicht mehr gerecht werden. Dies sah auch der Ausschuss für So...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.