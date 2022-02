Für fast eine Million Euro : Politik stimmt Containerlösung für Schulzentrum Nord in Pinneberg zu

Aus Platzmangel ist die Maßnahme nötig. Es wird wohl nicht die letzte sein. Anderen Schulen in Pinneberg droht ebenfalls Raumnot.

Pinneberg | Auch wenn der Umweltausschuss das Thema am Donnerstag (10. Februar) noch einmal berät – die Containerlösung für das Schulzentrum Nord in Pinneberg ist beschlossene Sache. Das haben die Mitglieder des Ausschusses Stadtentwicklung am Dienstag (8. Februar) in ihrer virtuellen Sitzung entschieden. Ohne Debatte. Ohne wenn und aber. Schulunterricht offen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.