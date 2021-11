Möglicher Interessenkonflikt : Scheitert der Prozess gegen eine mutmaßliche Drogenbande aus Pinneberg?

Der sechste Verhandlungstag am Landgericht Itzehoe bleibt vielleicht der vorerst letzte: Der Prozess droht zu platzen. Hintergrund ist ein möglicher Interessenkonflikt zweier Anwälte.

Itzehoe/Pinneberg | „Das würde bedeuten, dass wir kaum eine Chance haben, das Verfahren fortzusetzen.“ Was Richter Groß schon fast verzweifelt zu verhindern versucht, ist am Freitag (5. November), am sechsten Prozesstag, sehr wahrscheinlich geworden: Der Prozess am Landgericht Itzehoe gegen drei junge Männer, die von Pinneberg aus mit Marihuana im zweistelligen Kiloberei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.