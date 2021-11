B-Plan 72 : Planung am Hermann-Löns-Weg: Rellingen lädt zur Infoveranstaltung ein

Auf dem Gebiet des B-Plan 72 soll die Erich Kästner Schule neu gebaut werden. Die Gemeinde informiert am 4. November zum aktuellen Planungsstand.

Rellingen | Der Neubau der Erich Kästner Schule, eine neue Sporthalle, neue Räume für die Bücherei Krupunder, Wohnen, Gewerbe – all das soll auf dem freien Areal am Hermann-Löns-Weg/Kellerstraße in Rellingen entstehen. Wie die aktuellen Planungen auf dem Gebiet des Bebauungsplans (B-Plan) 72 aussehen, darüber informiert die Gemeinde am Donnerstag (4. November) wä...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.