Leicht verletzt nach Unfall : Pinneberg: Pizzabote fährt gegen Baum und kippt mit seinem VW Up um

Der Unfall ereignete sich am Mittwoch (12. Mai). Der 42-Jährige kam ins Krankenhaus. Sein Wagen wurde abgeschleppt.

Pinneberg | Ein Pizzalieferant ist am späten Mittwochabend (12. Mai) in Pinneberg mit seinem Auto verunglückt. Der 42-Jährige war mit seinem VW Up gegen 23.20 Uhr auf der Bismarckstraße in Richtung Friedenstraße unterwegs, als der Mann nach Polizeiangaben aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und gegen einen Straßenbaum prallte. Der Kleinwagen kippt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.