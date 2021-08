Obdachlosenunterkünfte : Pinneberger Politik fordert Sofortmaßnahmen der Verwaltung

Die Politik kritisiert den Zustand der Obdachlosenunterkünfte in Pinneberg. Unser Reporter Hans-Joachim Kölln unterhielt sich mit Bewohner Heino Thiesen.

Pinneberg | Heino Thiesen ist der „dienstälteste Bewohner“ der Wohnanlage für Obdachlose am Pinneberger Hindenburgdamm. Seit mehr als 20 Jahren lebt er in seiner „Bude“, einem 9,5 Quadratmeter großem Wohncontainer. „Aber die Lage ist gut“, beschreibt er schmunzelnd den Standort der Containerburg, die seit so langer Zeit sein Zuhause geworden ist. Fünf Zimmer s...

