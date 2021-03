Polizei sucht Zeugen : Pinneberger wirft Flaschen vom Balkon auf Autos

Ein Auto wurde mindestens beschädigt. Die Polizei nahm den 40-jährigen Tatverdächtigen in seiner Wohnung in Gewahrsam.

René Erdbrügger

18. März 2021, 12:42 Uhr

Pinneberg | Nicht alles Gute kommt von oben: Am Mittwochabend (17.März) hat ein Mann in der Straße Damm (Landesstraße 106) zwischen An der Berufsschule und der Tangstedter Straße in Pinneberg Flaschen von seinem Balkon auf die Straße und auf Autos geworfen.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen alarmierte eine Zeugin um 21.45 Uhr die Polizei darüber. Beamte des Polizeireviers Pinneberg nahmen kurz darauf einen 40-jährigen Tatverdächtigen in seiner Wohnung in Polizeigewahrsam. Der Pinneberger steht im Verdacht, die Flaschen geworfen zu haben und somit einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr begangen zu haben.

Mindestens ein Auto beschädigt

Bislang ist ein beschädigter Pkw bekannt. Es handelt sich um einen VW Up, der einen Reifenschaden erlitten hat. Möglicherweise wurden andere Verkehrsteilnehmer geschädigt oder gefährdet, indem sie zum Ausweichen gezwungen waren.

Die Ermittler des Polizeireviers Pinneberg bitten mögliche Geschädigte sowie Zeugen um Kontaktaufnahme unter Telefon (04101) 2020.