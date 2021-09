Rückkehr aus Rockville : US-Schulsystem: „Es gibt mehr Drill und ist sehr militärisch“

Katharina und Christian Jessen-Klingenberg lebten sechs Jahre in Pinnebergs Partnerstadt Rockville. Nun sind sie zurück in der Kreisstadt.

Pinneberg/Rockville | Die Umzugskartons stehen noch im Flur. Der Container mit dem persönlichem Hab und Gut ist gerade aus Amerika eingetroffen. Für Christian Jessen-Klingenberg und seine Frau Katharina beginnt der Alltag in Pinneberg – nach sechs Jahren als Lehrer in Rockville in den USA. Nun beginnen sie dort, wo sie vor sechs Jahren ihr normales Leben unterbrochen haben...

