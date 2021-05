Tag der Befreiung : Pinneberger erinnern an Ende des Zweiten Weltkriegs

Rund 65 Teilnehmer erinnerten zum Tag der Befreiung an das Ende des Zweiten Weltkrieges und forderten: Nie wieder Krieg.

Pinneberg | Rund 60 Teilnehmer versammelten sich am Samstag (8. Mai) am Gedenkstein der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN) vor dem Pinneberger Rathaus, um an das Ende des Zweiten Weltkriegs zu erinnern. Die Redner kritisierten aber auch den Umgang der Stadt mit dem Jugendzentrum Geschwister-Scholl-Haus...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.