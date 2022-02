Christiansenweg in Pinneberg : Verwaltung erklärt: Das bedeuten die Markierungen an den Bäumen

Passanten fielen mysteriöse farbige Punkte an den Bäumen am Christiansenweg auf. Was hat das zu bedeuten? Die Stadtverwaltung Pinneberg klärt auf.

Pinneberg | Blaue, rote und weiße Zahlen: Passanten haben Markierungen an den Bäumen am Christiansenweg in Pinneberg entdeckt. Was hat das zu bedeuten? Steht eine Abholzung bevor? Die Antwort der Verwaltung auf diese Fragen lautet nein. „Für die Vergabe an externe Firmen werden zur Angebotserstellung Markierungen an den Bäumen mit Sprühfarbe vorgenommen“...

