Unfall an Pinneberger Straße : Radfahrer stoßen in Rellingen zusammen

Die beiden Radfahrer fuhren nebeneinander. Ein 18-Jähriger Hamburger kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Rellingen | Fahrradkollision in Rellingen: Am Dienstag (10. August) ist es gegen 12.40 Uhr an der Pinneberger Straße zu einem Unfall zwischen zwei Radlern gekommen. Das teilt die Polizeidirektion Bad Segeberg auf Nachfrage mit. Ein 18-jähriger Hamburger ist dabei leicht verletzt worden. Radler kommt mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Der 18-Jährige w...

