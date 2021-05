„Wer teilt, bekommt mehr“ : Pinneberger Lions Club stiftet „Löwenkiste“ an Regio Klinik

Weitere Spielkisten sollen in den kommenden Wochen an zentralen Spielplätzen der Stadt installiert werden.

Pinneberg | Wer teilt, bekommt mehr. Das ist der Grundgedanke hinter der aktuellen „Löwenkisten“-Aktion des Lions Club Pinneberg. Am Regio Klinikum Pinneberg wurde jetzt die erste der wetterfesten Spielkisten, die in den kommenden Wochen an zentralen Spielplätzen der Stadt Pinneberg installiert werden sollen, offiziell überreicht. Lions krempeln die Ärmel hoch...

