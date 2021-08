Fridays For Future : Pinneberger Klimaschützer nehmen an Fahrradprotest nach Berlin teil

Klimaschutz ist ihnen wichtig: Gemeinsam mit Fridays for Future sammelten die Omas for Future Klimabänder mit Klimaforderungen um diese im Rahme einer Fahrradsternfahrt in die Hauptstadt zu bringen.

Pinneberg | „Ich wünsche mir mehr umweltfreundliche Mobilität“. Und: „Ich möchte ein Ende der Dumpingpreise“. Oder: „Ich bin für weniger Ressourcenverbrauch.“ Solche und ähnliche Forderungen stehen auf den Klimabändern, die die Fridays-For-Future-Bewegung zusammen mit den Omas-For-Future seit Anfang Juni im Kreis Pinneberg gesammelt haben. Mit dem Fahrrad n...

