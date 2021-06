Premiere : Pinneberger Kirchenmusikerin Johanna Tierling gibt erstes Konzert

25 Minuten Orgelmusik stehen am Sonnabend (26. Juni) auf dem Programm. Kompositionen von Nicolaus Bruhns, Joseph Gabriel Rheinberger und Gunther Martin Göttsche werden zu hören sein.

Pinneberg | Johanna Tierling – so heißt die neue Kirchenmusikerin in der Kirchengemeinschaft der Christuskirche in Pinneberg. Im Mai wurde sie in ihr Amt eingeführt. Lesen Sie weiter: Kirchenmusikerin Johanna Tierling ins Amt eingeführt Nun gibt Tierling am Sonnabend (26. Juni) ihr erstes Konzert. Das Konzert beginnt um 12.05 Uhr. Zu hören sein werden Kompo...

