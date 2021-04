Nachhaltigkeitsprojekt : Pinneberger Johann-Comenius-Schüler erstellen Bastelbuch aus Altpapier

Etwa 30 Recyclinganleitungen haben die Schüler erarbeitet – und sich für den Junior-Landeswettbewerb qualifiziert.

Pinneberg | Eine Laterne aus Tetrapacks, Batiken mit natürlichen Farbstoffen, Haaröl und Lippenbalsam oder vielleicht ein Biotop im Glas: An die 30 Bastelanleitungen und Rezepte, in vier Themenbereiche aufgeteilt, haben zehn Schüler der zwölften Klasse der Johann-Comenius-Schule in Thesdorf in einem Buch zusammengefasst. Unser Produkt ist ein DIY Upcycling Hand...

