Umweltausschuss : Pinneberger Grüne lehnen Diskussion über A23-Ausbau ab

Die Pinneberger CDU hatte ein Arbeitsgespräch mit der Deutschen Autobahngesellschaft Deges vorgeschlagen. Die Grünen lehnen das wie den gesamten A23-Ausbau ab.

Pinneberg | Die Pinneberger Politik will sich nun auch mit dem A23-Ausbau auseinandersetzen. „Die Planungen sind schon weit fortgeschritten. Wir sollten uns dennoch frühzeitig damit auseinandersetzen, was geplant ist und was für einen Einfluss es auf die Stadt Pinneberg hat“, begründete Carl-Eric Pudor (CDU) den Antrag seiner Fraktion, im Umweltausschuss ein Arbe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.