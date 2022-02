In Regenschacht gefallen : Pinneberger Feuerwehr rettet 80-Jährigen vor dem Ertrinken

Der Schacht stand unter Wasser, der Mann wurde nach der Rettung mit Unterkühlung in ein Krankenhaus gebracht.

Pinneberg | Die Pinneberger Feuerwehr hat am Sonntag (20. Februar) einen 80-Jährigen aus einem Regenschacht an der Taubenstraße gerettet. Um 16.13 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert. Der Mann wollte eine Verstopfung im Schacht beseitigen, fiel dann aber in das etwa zwei Meter tiefe Loch, das zu 1,40 Meter unter Wasser stand. Er konnte sich selbst nicht befrei...

