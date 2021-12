Pinnebergs Feuerwehr hilft : Rollstuhlfahrer aus Notlage befreit – Baum auf Westring gestürzt

Vier Einsätze an einem Tag verbuchte die Pinneberger Feuerwehr am Dienstag (1. Dezember). Zwei davon wegen des Sturms. Außerdem lösten Bauarbeiten einen Alarm im Johannes-Brahms-Gymnasium aus.

Pinneberg | Vier Einsätze an einem Tag – das ist die Bilanz der Feuerwehr Pinneberg am Dienstag (1. Dezember). Los ging es um 10.51 Uhr. Ein Hilfeleistungslöschfahrzeug am Standort Waldenau wurde durch die kooperative Leitstelle in Elmshorn in den Tannenweg alarmiert. Dort war ein E-Rollstuhl in einem Garagentor eingeklemmt, der Rollstuhlfahrer konnte sich selbst...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.