Pinneberg : Aktion gegen Gewalt an Frauen: Drostei wird orange beleuchtet

Mit den sogenannten Orange Days soll ein Zeichen gesetzt werden.

Pinneberg | Seit dem 25. November leuchtet die Drostei wieder Orange. Erscheint es dem einen als dekorative Ergänzung zum gerade eröffneten Weihnachtsmarkt, wissen viele Passanten bereits aus dem vergangenen Jahr, was es mit der ungewöhnlichen Illumination auf sich hat. Die Farbe Orange soll in diesen Tagen an die vielen Frauen erinnern, die tagtäglich Opfer von ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.