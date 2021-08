Sanierungspaket : Pinneberg will über 700.000 Euro für Ernst-Paasch-Halle bereitstellen

Der Bund hat bereits 590.000 Euro locker gemacht. Nun hat die Politik auch den Eigenanteil der Stadt bewilligt. Die Umwandlung der Halle zum Kulturzentrum ist für 2023 geplant.

Pinneberg | Das ist ein Statement: Der Ausschuss für Sport, Jugend und Kultur hat in seiner virtuellen Sitzung am Mittwoch (18. August) grünes Licht gegeben, dass die Stadt 590.000 Euro für die Sanierung der Ernst-Paasch-Halle bereitstellt. Das Geld soll entsprechend des Ausgaben- und Finanzierungsplans als Barmittel in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 zur Verfü...

