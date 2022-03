Krieg in der Ukraine : Pinnebergs Bürgermeisterin rechnet mit größerer Flüchtlingswelle als 2015/2016

Pinneberg rechnet während der nächsten Wochen mit mehr als 210 Geflüchteten. Deswegen werden weitere Wohnungen benötigt.

Pinneberg | Der Krieg in der Ukraine könnte für die größte Flüchtlingswelle seit dem Zweiten Weltkrieg sorgen. Das ist auch die Einschätzung von Bürgermeisterin Urte Steinberg (parteilos). Im jüngsten Hauptausschuss sagte sie: „Wir rechnen in Pinneberg mit weit mehr als 210 Geflüchteten. Wahrscheinlich wird die Welle viel größer als in 2015/2016.“ Was gebraucht...

