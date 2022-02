Bedarfsplan : Experte: Pinneberg braucht zwei neue Feuerwehrwachen

Der Hauptwache an der Friedrich-Ebert-Straße droht der Abriss. Einen Neubau in der City schlägt der Experte vor. Hauptstandort für die Kameraden soll jedoch künftig der Eggersteder Weg oder die Datumer Chaussee sein.

Pinneberg | Welche Leistungsfähigkeit muss die Pinneberger Feuerwehr haben, um in der Lage zu sein, einen Wohnungsbrand so zu bekämpfen, dass eine Person möglichst gerettet werden kann? Wie viel Zeit darf sie benötigen, um an den Einsatzort zu kommen? Wie viele Feuerwehrleute braucht man dafür? In wie viel Prozent der Fälle klappt das? Feuerwehr hat zwei Probl...

