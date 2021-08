Großer Andrang : Pinneberg bietet erneut Impfaktion im Rathaus an

Bürger können sich am Donnerstag (2. September) im Sitzungstrakt des Rathauses immunisieren lassen. Gespritzt werden die Impfstoffe von Biontech und von Johnson und Johnson.

Pinneberg | Aufgrund des großen Andrangs beim vorigen Impftag im Rathaus bietet die Stadt Pinneberg eine weitere Aktion am selben Ort an. Bürger können sich am Donnerstag (2. September) von 15 Uhr bis 18 Uhr im Sitzungstrakt des Rathauses (Eingang neben Opposti) gegen eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus immunisieren lassen. Ein mobiles Impfteam des Landes Sch...

