Pinneberg : Projekte von THS-Schülern bei Nachwuchswettbewerben ausgezeichnet

Peer Müller hat den ersten Preis bei „Jugend forscht“ gewonnen, Julia Bauer ist beim Schülerwettbewerb „Chemie – die stimmt!“ in die dritte Runde gekommen. Das sind ihre Projekte.

Pinneberg | Langeweile ist für sie ein Fremdwort: Peer Müller, 14, und Julia Bauer, 15, sind leidenschaftliche Naturwissenschaftler. Beide besuchen die 9. Klasse an der Theodor-Heuss-Schule (THS) in Pinneberg und beschäftigen sich auch in ihrer Freizeit mit der Materie. Das hat sich jetzt ausgezahlt: Müller hat den ersten Preis im Landeswettbewerb „Jugend forscht...

