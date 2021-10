Theater in Pinneberg : Young Stage bringt das Dschungelbuch auf die Bühne

Im November geht bei der Theatergruppe Young Stage wieder der Vorhang im Geschwister-Scholl-Haus auf. Mogli, Balu und Baghira nehmen die Kinder mit in die Welt des Dschungelbuchs.

Pinneberg | Fast zwei Jahre ist es her, dass die Mitglieder Young Stage mit Peter Pan auf der Bühne standen. Dann kam Corona. Doch jetzt geht es wieder los. Am 27. November ist die Premiere vom Dschungelbuch. Dann hebt sich in Pinneberg der Vorhang im Geschwister-Scholl-Haus, Bahnhofstraße, auf. Tricks und kreative Ideen „Mit vielen Tricks und kreativen Ide...

