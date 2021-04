Pinneberg : Vogelpärchen baut Nest in Zeitungsrolle: Rico Dorin stellt Video auf Youtube

In den Morgenstunden bringen die Spatzen Blätter in die Rolle. Das und noch mehr zeigt eine Überwachungskamera am Haus.

Pinneberg | Es ist nichts Neues, dass Spatzen Nester in Nischen und Mauerspalten von Häusern bauen. Sie leben gern in der Nähe von Menschen und brüten zwischen März und August. Ungewöhnlich wird es, wenn ein Vogelpärchen seinen Nachwuchs in einer Zeitungsrolle aufziehen will. So wie im Rehmen in Pinneberg. Dort entsteht dieser Tage ein Nest in dem Behälter in For...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.