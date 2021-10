Zeugen gesucht : Flensburger Straße in Pinneberg: Versuchter Einbruch in Getränkemarkt

Beim Eintreffen der Polizeibeamten waren die Verdächtigen nicht mehr anzutreffen. Vor Ort konnte lediglich eine beschädigte Lampe des Marktes festgestellt werden.

von René Erdbrügger

13. Oktober 2021, 16:53 Uhr

Pinneberg | In den frühen Morgenstunden am Mittwoch (13. Oktober) ist es in der Flensburger Straße in Pinneberg zu einem versuchten Einbruch gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei beobachtete eine 33-jährige Pinnebergerin um 2.03 Uhr verdächtige Personen im Umfeld des Marktes und informierte die Polizei.

Verdächtige dunkel bekleidet

Beim Eintreffen der Polizeibeamten waren die Verdächtigen nicht mehr anzutreffen. Vor Ort konnte lediglich eine beschädigte Lampe des Marktes festgestellt werden. Vermutlich handelte es sich um drei Personen, die dunkel und mit einer Kapuze bekleidet waren. Eine nähere Beschreibung liegt laut Angabe der Polizei nicht vor.

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, Hinweise bei der Kripo unter Telefon (04101) 2020 zu melden.