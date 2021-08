Pinneberg : Stiftung Landdrostei lädt zu Veranstaltung zur Kulturförderung

Kulturschaffende, Kulturvereine und Lehrer aus dem Kreis Pinneberg können sich über Förderprogramme und außerschulische Lernorte informieren.

Kreis Pinneberg | Die Stiftung Landdrostei in Pinneberg lädt Kulturschaffende, Vertreter von Kulturvereinen, -verbänden und -institutionen sowie Lehrer allgemeinbildender Schulen aus dem Kreis Pinneberg zu einer Veranstaltung mit dem Titel „Kultur fördern: in Gemeinschaft investieren“ ein. Sie ist Teil der „Sommer-Tour Kulturförderung“ und findet statt in Kooperation m...

