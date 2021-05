Diebstahl-Serie in Pinneberg : Unbekannter übergibt geklautes Fahrrad an Schüler zurück

Zeitgleich wurden an der Johannes-Brahms-Schule und am Bahnhof sechs Räder gestohlen. Ein Vorfall, der Rätsel aufgibt.

Pinneberg | Unbekannte Täter haben am 6. Mai vormittags vier Räder von Schülern der Johannes-Brahms-Schule in Pinneberg, während diese eine Klausur schrieben, gestohlen. Zum gleichen Zeitpunkt wurden am Bahnhof Pinneberg zwei Räder geklaut. Beide Tatorte sind nur etwa 650 Meter voneinander entfernt, gibt die Polizei zu bedenken. Mann mit blutender Verletzung a...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.