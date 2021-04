Drive-in-Station am Westring : Testzentrum statt Hamburger Dom: Wie Schausteller in Pinneberg Corona bekämpfen

Karl-Ernst Hartkopf und Markus Nülken können ihren Hauptjob derzeit nicht ausüben. Dennoch sind ihre Dienste gefragt.

Pinneberg | Das Prinzip ist einfach: Mit dem Auto vorfahren, Fenster runter, Stäbchen rein – fertig. Und nach einer Viertelstunde liegt das Ergebnis schon vor. In Pinneberg hat am Montag (12. April) bei Famila am Westring in Pinneberg ein Drive-In-Corona-Testzentrum eröffnet. In drei Schichten wird gearbeitet, 25 geschulte Mitarbeiter sind im Einsatz. Mit großem ...

