Pinneberg : „Rock of Ages“-Musical soll im Frühling 2022 auf die Bühne

Der Kartenvorverkauf für das Stück der Musical Company Pinneberg startet am Sonnabend, 4. Dezember.

Pinneberg | Die Musical Company Pinneberg will im Frühjahr 2022 wieder die Bühne rocken. Am 24. März soll „Rock of Ages“ Premiere feiern, der Kartenvorverkauf startet Sonnabend, 4. Dezember. „Wir hatten die Premiere intern für dieses Jahr schon angestrebt, haben aber schnell für Frühjahr 2022 umgeplant, damit wir die Probenzeit soweit es geht, genießen können“, s...

