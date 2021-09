In der Rathauspassage : Pinneberger Rettungsassistent schult Umgang mit Defibrillator

Am Sonnabend (18. September) ist Dirk Schünemann mit dem Malteser Hilfsdienst von 10 bis 16 Uhr in der Rathauspassage und zeigt interessierten Bürgern, wie das Gerät nicht eingesetzt wird.

Pinneberg | Ein Defibrillator ist ein Schockgeber. Das medizinische Gerät kann durch gezielte Stromstöße Herzrhythmusstörungen beenden. Doch wie funktioniert er? Am Sonnabend (18. September) von 10 bis 16 Uhr wird der Rettungsassistent Dirk Schünemann gemeinsam mit dem Malteser Hilfsdienst (MHD) in der Rathauspassage in Pinneberg den Bürgern zeigen, wie man eine ...

