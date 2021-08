Zeugensuche nach Unfallflucht : Radfahrer fährt Fußgängerin an Pinneberger Bushaltestelle an

Der Unfall ereignete sich im Bereich der Bushaltestelle Bismarckstraße. Die Fußgängerin wurde verletzt, der junge Radfahrer setzte seine Fahrt unvermittelt fort.

von René Erdbrügger

25. August 2021, 15:29 Uhr

Pinneberg | Die Pinneberger Polizei sucht nach einem Radfahrer, der nach einem Unfall in der Friedrich-Ebert-Straße im Bereich der Bushaltestelle Bismarckstraße geflüchtet ist. Am frühen Montagabend (24. August) stand eine 36-jährige Pinnebergerin um 18.13 Uhr an der Bushaltestelle Bismarckstraße in Fahrrichtung Elmshorner Straße und wartete auf den Bus. Als dieser eintraf, betrat die Frau den Radweg.

Radler in entgegengesetzter Richtung unterwegs

Dort kam es nach Angaben der Polizei aus bislang unbekannter Ursache zur Kollision mit einem Radfahrer, der entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in Richtung Damm unterwegs war.

Polizei sucht Jugendlichen von schmaler Statur

Die 36-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Der Radfahrer flüchtete. Bei ihm soll es sich um einen Jugendlichen von schmaler Statur gehandelt haben. Er hatte dunkle Haare und trug ein helles Oberteil.

Die Ermittler des Polizeireviers Pinneberg suchen sowohl den Radfahrer als auch mögliche Unfallzeugen und bitten unter Telefon (04101) 2020 um sachdienliche Hinweise.