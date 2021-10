Per Fußstreife in Pinneberg : Nach Fällen in Geschäften: Polizei warnt Bürger vor Taschendieben

Beamte des Polizeireviers Pinneberg haben im Rahmen einer präventiven Fußstreife auf die Gefahren des Taschendiebstahls im Innenstadtbereich hingewiesen. Avatar_shz von René Erdbrügger

04. Oktober 2021, 17:29 Uhr Pinneberg | Beamte des Polizeireviers Pinneberg haben am Freitagnachmittag (1. Oktober) im Rahmen einer präventiven Fußstreife über die Gefahren des Taschendiebstahls im Innenstadtbereich aufgeklärt. Sie sprachen Bürger darauf an, wie diese Geldbörsen beziehungsweise mitgeführte Handtaschen oder Rucksäcken tragen, und gaben Tipps, damit die Diebe gar nicht erst die Chance zum Diebstahl bekommen. Denn außer dem finanziellen Schaden sei auch der Aufwand für die Neubeschaffung von Papieren und Zahlungskarten nicht unerheblich. Großteil der Diebstähle in Einkaufszentren Der Großteil der Diebstähle ereigne sich in Geschäften, Supermärkten und Einkaufszentren. Einen Schwerpunkt stellten die städtischen Bereiche dar. Die Dienststellen der Polizeidirektion Bad Segeberg haben bereits im vergangenen Jahr Plakate in den Eingangsbereichen von Geschäften aufgehängt, um die Kunden vor Taschendieben zu warnen. Da es sich bei Taschendiebstählen in Supermärkten und Discountern um ein andauerndes Problem handelt, gibt die Polizei insbesondere älteren Mitmenschen folgenden Tipps: Tragen Sie Geld, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper

Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm.

Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.

Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah

Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen oder Einkaufswagen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab

Bewahren Sie unter keinen Umständen die Pin gemeinsam mit der EC-Karte auf

