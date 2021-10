Auf frischer Tat : Pinneberg: Polizei stellt betrunkenen Supermarkteinbrecher

Die Pinneberger Polizei hat einen Einbrecher in einem Supermarkt in der Straße Kleiner Reitweg in Pinneberg festgenommen. Freiwillig rausgekommen ist der Mann aus seinem Versteck nicht.

Pinneberg | Alarm bei der Pinneberger Polizei: Am Donnerstag (21. Oktober) gegen 23 Uhr sind die Beamten zu einem Supermarkt in der Straße Kleiner Reitweg ausgerückt. Mehrere Streifenwagen rückten an, um das Gebäude zu umstellen, so die Polizei. Der Einbruchalarm des Gebäudes hatte ausgelöst. Polizeihund stellte Täter Die Beamten entdeckten von außen einen ...

