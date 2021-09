Pinneberg : Paula Heydn und Christoph Wiesner schließen Tanzlehrer-Ausbildung ab

Spaß am Tanzen möchten die 22-Jährige und der 21-Jährige vermitteln. Beide haben gerade ihre Ausbildung mit dem Prädikat „hervorragend“ abgeschlossen und wurden von ihren Betrieben übernommen.

Pinneberg/Uetersen | „Hervorragend“ steht auf den Abschlusszeugnissen von Paula Heydn und Christoph Wiesner. Beide dürfen sich nun ausgebildete Tanzlehrer nennen. Heydn hat ihre Ausbildung an der Tanzschule Wiebke Buck in Uetersen absolviert, Wiesner seine Lehrzeit bei der Tanzschule Leseberg in der Kreisstadt verbracht – sie wurden nun von ihren Lehrbetrieben übernommen....

