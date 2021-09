Zeugen gesucht : Pinneberg: Geparkte Autos angefahren – Polizei ermittelt in zwei Fällen

Gleich zwei Unfälle innerhalb weniger Tage meldet die Polizei: Die Verursacher begingen Fahrerflucht.

Avatar_shz von René Erdbrügger

08. September 2021, 15:38 Uhr

Pinneberg | Fahrerflucht in zwei Fällen: Am Montag (6. September) ist es in der Feldstraße in Pinneberg zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein parkender VW Touran angefahren wurde. Das Auto stand zwischen 1 und 17 Uhr am Fahrbahnrand der Feldstraße in der Nähe der Einmündung Rixstraße. Der Wagen wies Beschädigungen im Bereich der Fahrerseite auf. Nach erster Schätzung der Polizei beläuft sich der Sachschaden auf etwa 2.000 Euro.

Zweiter Unfall am Sonnabend

Bereits in der Nacht von Freitag auf Sonnabend (4. September) ist es in der Berliner Straße zu einem weiteren Verkehrsunfall gekommen. Ein grüner Opel Vectra parkte zwischen 21 und 9 Uhr in Höhe der Hausnummer 9. In dieser Zeit müsste der Opel an der Fahrertür angefahren worden sein, teilte die Polizei mit.

Die Ermittler des Polizeireviers Pinneberg bitten um sachdienliche Hinweise zu den Verursachern unter Telefon (04101) 2020.