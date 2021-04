Pinneberg : Motorradfahrer nach Sturz auf Westring schwer verletzt

Wie es zu dem Sturz des 37-Jährigen kam, ist noch unklar. Er kam in nahe gelegenes Hamburger Krankenhaus

Pinneberg | Schwerer Verkehrsunfall am Sonntag (18. April) auf dem Westring in Pinneberg: Aus noch ungeklärter Ursache stürzte ein Motorradfahrer um 12.52 Uhr, teilt die Polizei mit. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 37-jährige Biker aus einer Kleinstadt im Landkreis Mecklenburg-Vorpommern mit seiner Honda auf dem Westring in Richtung Mühlenstraße. In ein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.