Christiansenweg in Pinneberg : Blaue und rote Punkte: Mysteriöse Markierungen auf Bäumen sorgen für Aufregung

Stehen die Bäume in der Allee am Christiansenweg kurz vor der Fällung? Die Stadt beruhigt: Es handele sich um Pflegemarkierungen.

Pinneberg | Die Aufregung in der Bevölkerung wegen der drohenden Abholzung der Bäume am Christiansenweg in Pinneberg hat sich nicht gelegt. Nachdem bekannt geworden ist, dass die Allee verbreitert werden soll, sind die Bürger alarmiert. Nun gibt es neue Irritationen: „Uns ist aufgefallen, dass mehrere Bäume mit roten und/oder blauen Punkten beziehungsweise Nummer...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.