Zeugen gesucht : Pinneberg: Mann wirft Böller vor fahrende Autos auf die Fahrbahn

Beamte des Polizeireviers Pinneberg trafen in einer Wohnung auf den 32-jährigen Tatverdächtigen. Der Mann bestreitet die Tat.

28. Juni 2021, 17:04 Uhr

Pinneberg | Ein 32 Jahre alter Mann soll am Sonnabendabend (26. Juni) in der Elmshorner Straße in Pinneberg zwischen Schillerstraße und Prisdorfer Straße Böller vor fahrende Autos auf die Fahrbahn geworfen haben. Zeugen hatten das um 19.42 Uhr beobachtet und die Polizei gerufen.

Mann trug ein Trikot mit der Nummer 7

Der Mann trug ein Trikot mit der Nummer 7 und war im Beisein eines weiteren Mannes. Beamte des Polizeireviers Pinneberg trafen vor Ort in einer Wohnung auf den Tatverdächtigen aus Pinneberg und den 34-jährigen Wohnungsinhaber. Die beiden Männer bestritten die Tat.

Das Polizeirevier Pinneberg sucht möglicherweise gefährdete Verkehrsteilnehmer und weitere Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler unter Telefon (04101) 2020 entgegen.