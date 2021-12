Polizeieinsatz in Pinneberg : Streit in Sportsbar: Junger Mann mit Messer lebensgefährlich verletzt

In der Nacht zum 2. Weihnachtsfeiertag soll es in einer Pinneberger Sportsbar zu einer Schlägerei zwischen zwei Gruppen gekommen sein – mit schlimmen Folgen.

Pinneberg | Während eines Streits in der Nacht zu Sonntag (26. Dezember) ist ein junger Mann in Pinneberg mit mehreren Messerstichen in den Oberkörper lebensgefährlich verletzt worden. Nach einer Notoperation soll sich sein Zustand nach Informationen von shz.de inzwischen wieder stabilisiert haben. Zwei Gruppen geraten aneinander Der Vorfall hatte sich in d...

