Zeugen gesucht : Raub: Mann auf Toilette von McDonald's in Pinneberg niedergeschlagen

Dem 53-jährigen Opfer aus Itzehoe wurde eine Geldbörse mit Bargeld in noch unbekannter Höhe gestohlen.

15. Juli 2021, 16:25 Uhr

Pinneberg | Raub in Schnellrestaurant in Pinneberg: Am Mittwochabend (14. Juli) ist ein 53-jähriger Mann aus Itzehoe auf der Herrentoilette von McDonald's an der Friedrich-Ebert-Straße von einer bislang noch unbekannten Person von hinten niedergeschlagen und beraubt worden. Das teilt die Polizeidirektion Bad Segeberg mit. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

Opfer verliert durch Sturz sein Bewusstsein

Durch den Sturz verlor das Opfer sein Bewusstsein und wurde um 22.15 Uhr von einem Gast am Boden liegend aufgefunden. Dieser informierte das Personal des Schnellrestaurants, das die Polizei verständigte.

Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei der Beute um eine Geldbörse mit Bargeld in noch unbekannter Höhe. Der genaue Tatzeitpunkt ist auch nicht bekannt.

Auch Hinweisgeber als Zeuge gesucht

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht oder den Raub beobachtet haben. Ebenso wird der Gast, der den Hinweis gebegeben hat, gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer (04101) 2020 in Verbindung zu setzten.