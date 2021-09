Wupperman'sche Hallen : Pinneberg: Investor lehnt Mehrgenerationenhaus ab

Der Seniorenrat hat vorgeschlagen, ein Mehrgenerationenhaus mit einer Seniorenbegegnungsstätte auf dem Gelände der ehemaligen Wuppermann Werke zu bauen. Der Investor erteilt den Plänen eine Absage.

Pinneberg | Die Idee ist charmant. Der Seniorenbeirat hat jüngst vorgeschlagen, ein Mehrgenerationenhaus mit einer Seniorenbegegnungsstätte auf dem Gelände der ehemaligen Wuppermann Werke an der Hermanstraße in Pinneberg bauen zu lassen – integriert in die geplante Reihenhaussiedlung. Die Antwort des Investors, die Deutsche Reihenhaus AG, ließ nicht lange auf ...

