Hose, Fleisch und Kabel : Pinneberg: Kassiererin und Detektive verhindern drei Ladendiebstähle

Ohne zu bezahlen den Laden verlassen? In Pinneberg konnten das die Angestellten dreier Geschäfte verhindern. Alle Täter wurden gestellt. Sie hatten versucht Fleisch, Kaffeekapseln, eine Hose und ein Kabel zu stehlen.

Pinneberg | Gleich mehrfach hatten Ladendiebe am Sonnabend (11. Dezember) ihr Glück in Pinneberg versucht – vergeblich. Denn in allen drei Fällen konnten die Täter durch Angestellte oder Ladendetektive gestellt werden. Das teilte die Polizei am Sonntag (12. Dezember) auf Nachfrage von shz.de mit. Mit Fleisch, einer Hose und einem Kabel an der Kasse gestoppt ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.