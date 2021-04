Zeugen gesucht : Pinneberg: Karton mit Batterien illegal entsorgt

Die Batterien wurden in der Straße An der Raa neben einem Wertstoffcontainer abgelegt. Die Polizei ermittelt.

Avatar_shz von René Erdbrügger

15. April 2021, 15:10 Uhr

Pinneberg | In Pinneberg ist am Mittwoch (14. April) in der Straße An der Raa neben einem Wertstoffcontainer ein Karton mit Blockbatterien illegal entsorgt worden. Nach Angaben der Polizei handelt es sich hierbei um Batterien, die unter anderem bei Camping- und Arbeitslampen, aber auch in Sicherungsgeräten wie Alarmanlagen zum Einsatz kommen.

Batterien entsorgen Das ist zu beachten Batterien zählen zu den gefährlichen Abfällen. Sie enthalten Schadstoffe und gesundheits- und umweltgefährdende Stoffe wie Quecksilber, Cadmium und Blei und dürfen deshalb nicht im Hausmüll entsorgt werden. Leere Batterien, sogenannte Altbatterien, können in vorhergesehen Sammelboxen unter anderem in Drogerien, Supermärkten und Elektrogeschäften oder bei Recylinghöfen der Kommunen kostenfrei abgegeben werden.

Der Ermittlungsdienst Umwelt und Verkehr des Polizei- und Autobahnreviers Elmshorn hat die strafrechtlichen Ermittlungen aufgenommen und ermittelt wegen des Verdachts des Umgangs mit unerlaubtem Abfall. Die Ermittler suchen nun Zeugen, die unmittelbar vor Feststellung der Tat verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0 41 21) 4 09 20 entgegen.