Pinneberger Weitsprung-Talent : Nach DM-Erfolgen: Marlene Lang träumt von internationaler Karriere

Die 17-jährige Pinnebergerin trat jüngst gegen ihr Vorbild und Olympiasiegerin Malaika Mihambo an. Zwischen den zahlreichen Wettkämpfen bereitet sich Lang noch auf das Abitur vor.

Kreis Pinneberg | Alles fing vor knapp zehn Jahren bei einem Stadtlauf in Pinneberg an. Marlene Lang war damals sieben Jahre alt und hatte Spaß am laufen – kurze Zeit später schloss sie sich der Leichtathletik-Gruppe des VfL Pinneberg an. Sprinten, springen, landen – Leichtathletik bereitete Lang große Freude. Deutsche Meisterschaften gegen Malaika Mihambo Auch m...

