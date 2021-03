Wasserschaden an der JCS : Pinneberg: Sanierung des Neubaus soll zum neuen Schuljahr fertig sein

Der maßgebliche Schaden befindet sich im Erdgeschoss des Neubaus. Das Obergeschoss soll Ende April nutzbar sein.

29. März 2021, 08:00 Uhr

Pinneberg | Das sind gute Nachrichten. Der Neubau der Johann-Comenius-Schule, in dem es zu einem Wasserschaden gekommen ist, soll nach den Sommerferien wieder bezugsfertig sein. Das berichtete Beate Hormann vom Kommunalen Servicebetrieb Pinneberg (KSP) in der Ratsversammlung am Donnerstag (26. März).

Bohrende Fragen der Politik

Sie musste sich den bohrenden Fragen der Politik und Elternvertreter stellen, war aber gut vorbereitet. Der maßgebliche Schadensbereich befinde sich im Erdgeschoss des Neubaus. Im Obergeschoss sei nur der Bereich der Toilettenanlage betroffen. Entsprechend werde die Behebung des Schadens im weiteren Verlauf geschossweise betrachtet. Der Wasserschaden sei in der Installationswand zwischen Jungen- und Mädchen-WC aufgetreten und erstrecke sich auf den Bereich der Installationswand der beiden genannten WC-Anlagen sowie den Putzmittelraum bis hin zur Flurwand.

Zuerst wird das Obergeschoss saniert

„Als Erstmaßnahme ist die Sanierung im Obergeschoss angesetzt. Derzeit wird die Unterestrichdämmung mittels Einblasverfahren getrocknet. Anschließend werden die Trockenbauwände einseitig geöffnet, die schadhafte Dämmung ausgetauscht und die Innenseite der verbliebenen Wand fachtechnisch behandelt. Zum Schluss wird der Ursprungszustand der Wand wiederhergestellt“, führte sie aus.



Sanierungsfirma nennt Termin für Fertigstellung

Die Sanierungsfirma gehe davon aus, dass das Obergeschoss Ende April 2021 wieder komplett nutzbar sein wird. Die Arbeiten, die dann noch im Erdgeschoss ausgeführt werden müssen, werden die Nutzung nicht oder nur gering beeinträchtigen. Die Sanierung im Erdgeschoss werde als zweite Maßnahme parallel umgesetzt.

Zeitplan liegt vor

„Es liegt ein Zeitplan der Sanierungsfirma für die erforderlichen Arbeiten vor“, so Hormann. Die Fertigstellung ist für die 28. Kalenderwoche geplant, das hieße, „ die Räume des Erdgeschosses wären ab dem 19. Juli 2021 wieder komplett nutzbar“, sagte sie. Hier gebe es eine Reserve für Verzögerungen von zwei Wochen bis zum Beginn des neuen Schuljahres.

„Die Fertigstellung ist jedoch von dem tatsächlichen Schadensfall und Sanierungsumfang abhängig, dessen Ausmaß sich bei den weiteren Arbeiten zeigen wird. Wir gehen nach Gesprächen mit der Sanierungsfirma aber davon aus, dass dieser Zeitplan zu halten ist. Die Arbeiten zur Schadenssanierung wurden von der Versicherung freigegeben. Die vorbereitenden Arbeiten für den Rückbau liegen bereits gemäß Zeitplan“, sagt sie.

Inbetriebnahme des Pavillons 6

Doch auch Hormann kann nicht zu 100 Prozent garantieren, dass die Schule termingerecht fertig wird. Die Politik hat weiter Zweifel, denn die Schule benötigt nach den Sommerferien sechs Klassenräume. Dazu Hormann: Bis zu den Sommerferien käme die Schule mit der Inbetriebnahme des Pavillons 6 aus. Nach den Sommerferien gebe es zwei freie Klassenräume in der Förderschule und drei Räume in der neuen Containeranlage an der Schule Waldenau. „Ich denke aber, dass wir das nicht brauchen werden, weil die Schule nach den Sommerferien fertig ist“, so Hormann.

Ausweichräume für den Unterricht zur Verfügung stellen

Dennoch beschloss der Rat unter anderem im Bezug auf den Neubau, dass die Stadt dafür sorgen soll, Ausweichräume für den Unterricht zur Verfügung zu stellen, falls das neue Gebäude doch nicht fertig wird. Außerdem sollen die Schulgemeinschaft der JCS und die Politik transparent über alle Maßnahmen informiert werden.