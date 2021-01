Eilantrag abgelehnt : Gericht bestätigt Betretungsverbot für Naherholungsgebiete im Kreis Pinneberg

Eine Privatperson ist mit ihrer Klage gegen die Betretungsverbote gescheitert. Das Gericht ließ jedoch eine Revision zu.

Kreis Pinneberg/Schleswig | Das coronabedingte Verbot, die Holmer Sandberge, das Himmelmoor in Quickborn und die Hetlinger Schanze zu touristischen Zwecken zu betreten, bleibt bestehen. Das hat das Verwaltungsgericht Schleswig am Freitag (29. Januar) in einem Eilverfahren entschie...

